Balltreffer: Ellenbogenprellung bei MLB-Profi Kepler

Minneapolis (SID) - Dem Berliner Max Kepler droht in der Major League Baseball (MLB) eine Pause. Der deutsche Profi von den Minnesota Twins wurde im Heimspiel gegen die Tampa Bay Rays (9:4) am Schlagmal vom Ball getroffen und erlitt laut erster Diagnose eine Prellung im rechten Ellenbogen.

Beim Röntgen wurden keine weiteren Schäden festgestellt. Am Mittwoch sollte eine MRT-Untersuchung folgen. "Es ist geschwollen", sagte Manager Rocco Baldelli, "aber es ist an einer Stelle, wo es vielleicht schlimmer aussieht als es ist. Es wird für ihn eine Weile unangenehm sein, doch bei den ersten Tests wurde nichts ernstes festgestellt."

Beim Stand von 7:0 für die Twins traf Rays-Pitcher Hunter Wood im fünften Inning Kepler am Arm. Der 26-Jährige warf wütend den Schläger weg, hatte offensichtlich Schmerzen und ging in die Kabine. In seiner bislang besten MLB-Saison steht Kepler nach nur 71 Einsätzen bei 19 Homeruns. Im Vorjahr hatte er mit 20 einen persönlichen Rekord aufgestellt.