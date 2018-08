Balotelli bleibt in Nizza

Nizza (SID) - Nach vielen Spekulationen über seine Zukunft hat der italienische Fußballprofi Mario Balotelli seinen Vertrag beim französischen Erstligisten OGC Nizza verlängert. Wie der Klub am späten Montagabend vermeldete, habe der 28 Jahre alte Angreifer selbst den Wunsch geäußert, bei Nizza in seine dritte Saison starten zu wollen. Zu den Vertragsmodalitäten machte der Verein keine Angaben.

Balotelli startet in Nizza in dritte Saison © SID

In den vergangenen Wochen war der exzentrische Torjäger, der in der neuen Saison wegen einer laufenden Sperre noch nicht zum Einsatz kam, immer wieder mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Vor allem soll sich Ligakonkurrent Olympique Marseille um eine Verpflichtung Balotellis bemüht haben, außerdem gab es angeblich Interessenten aus China und seiner italienischen Heimatliga Serie A.