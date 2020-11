Balotelli trainiert bei Viertligist: "Muss Liebe für den Fußball wiederfinden"

Köln (SID) - Der vereinslose ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Mario Balotelli hält sich beim Viertligisten Franciacorta FC fit. Viermal pro Woche fährt "SuperMario" zum Stadion des Serie-D-Klubs, das eine halbe Stunde von seiner Wohnung in Brescia entfernt liegt.

Balotelli spielte zuletzt für Brescia Calcio © SID

"Aus dieser Erfahrung kann Mario den Enthusiasmus zurückfinden, den er als Kind hatte. Er muss diese Liebe für den Fußball und die Lust wiederfinden, sich zu opfern, um Erfolge zu feiern", sagte Franciacortas Sportdirektor Eugenio Bianchini der Tageszeitung Corriere dello Sport. Balotellis Teilnahme am Training sei ein Ansporn für die vielen jungen Spieler des Klubs.

Balotelli war in der abgelaufenen Saison mit Brescia Calcio in die Serie B abgestiegen, seitdem ist er vertragslos. Zuvor hatte der 30-Jährige unter anderem für Inter und AC Mailand, Manchester City sowie den FC Liverpool gespielt. In seiner Heimatstadt Brescia kam er in 19 Einsätzen auf fünf Tore.