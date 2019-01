Bamberg oder Bonn? Ein Krisenklub kommt durch

Köln (SID) - Enttäuschend gespielt, die Fans verärgert, den Trainer gefeuert: Vor dem Halbfinal-Duell im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) haben Brose Bamberg und die Telekom Baskets Bonn die gleichen Probleme. Doch ein Krisenklub kommt durch, so viel ist mit Blick auf das Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) sicher.

Die Bonner um Josh Mayo treffen auf Bamberg © SID

"Wir arbeiten momentan sehr viel, um uns zu verbessern. Meine Spieler geben wirklich alles", sagt Federico Perego, der am vergangenen Sonntag bei den Bambergern das Amt des entlassenen Ainars Bagatskis übernommen hatte. Es gibt eine Menge zu tun, beim Debüt des Italieners setzte es unter der Woche in der Champions League beim litauischen Klub Lietkabelis Panevezys die nächste klare Niederlage (67:84).

Kaum besser sieht es in Bonn aus. Am Donnerstag haben die Telekom Baskets Chefcoach Predrag Krunic entlassen, übergangsweise hat der bisherige Co-Trainer Chris O'Shea das Sagen. Auch Topscorer Ra'Shad James musste gehen, der Vertrag wurde aufgelöst. "Wir gehen diesen Schritt, um etwas zu gewinnen", sagte Sport-Manager Michael Wichterich. Die erste Chance gibt es am Wochenende.

Dreimal standen sich Bamberg und Bonn bislang im Pokal gegenüber, einmal setzten sich die Rheinländer durch, zweimal die Franken, fünfmaliger Titelgewinner. Zuletzt triumphierte der frühere Serienmeister im Wettbewerb beim Double 2017. "Wie immer, wenn es gegen Bonn geht, wird es ein schweres Spiel", sagte Perego, der wie sein Gegenüber O'Shea mit nur zwei Siegen den Cup holen könnte. Das Endspiel findet am 17. Februar statt.

Im ersten Halbfinale sind die Rollen klar verteilt. Wenn die Frankfurt Skyliners und Alba Berlin ab 15.00 Uhr (Sport1 und MagentaSport) aufeinandertreffen, sind die Gäste der große Favorit. Trainer Aito Garcia Reneses warnt vor dem Gegner, der wettbewerbsübergreifend seine vergangenen sechs Partien verloren hat. "Frankfurt hatte zuletzt noch mehr Verletzungsprobleme als wir, hat sich aber weiterhin gut geschlagen. Dazu kommen nun einige ihrer Spieler zurück, was sie sicherlich noch stärker macht", sagte der Spanier.

Garcia Reneses, in der vergangenen Saison mit Alba Vizemeister und Pokalfinalist, verlangt vollen Fokus: "Wir dürfen nicht über die letzten oder die nächsten Spiele nachdenken. Stattdessen müssen wir von Minute zu Minute denken, jede Defensive und jeden Angriff konzentriert sein." Von vier Pokalduellen gegen die Skyliners gewannen die Berliner drei.