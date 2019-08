Barca-Direktor bestätigt: Bayern vor Ausleihe von Coutinho

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München steht unmittelbar vor der Ausleihe des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho. "Wir können bestätigen, dass es im Prinzip eine Einigung über eine Ausleihe von Coutinho gibt", sagte Barca-Direktor Guillermo Amor am Freitagabend im spanischen Fernsehen.

Medien: Coutinho soll auf Leihbasis zu Bayern wechseln © SID

Der öffentlich-rechtliche Radiosender RAC 1 hatte bereits zuvor vermeldet, dass Coutinho am Sonntag nach München fliegen werde, um den Medizincheck zu absolvieren. Der 27-Jährige stand am Freitagabend nicht im Kader des Titelverteidigers FC Barcelona im Eröffnungsspiel der spanischen Liga bei Athletic Bilbao.

Coutinho war zuletzt auch mit dem französischen Meister Paris St. Germain in Verbindung gebracht worden. Der Offensivspieler hätte Teil der Rückholaktion des brasilianischen Superstars Neymar werden können. Paris soll aber kein Interesse mehr haben.

Nach der schweren Knieverletzung des deutschen Nationalspielers Leroy Sane könnte Coutinho die dringend benötigte Verstärkung der Bayern in der Offensive sein. Am Dienstag hatten die Münchner den kroatischen Vizeweltmeister Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen. "Fakt ist, dass wir noch etwas brauchen. Wir müssen noch zulegen", hatte Trainer Niko Kovac vor dem Saisonstart am Freitagabend gegen Hertha BSC erklärt.