Barca-Star Messi für zwei Spiele gesperrt

Köln (SID) - Nach seiner ersten Rote Karte im 753. Spiel für den FC Barcelona ist Lionel Messi mit einer glimpflichen Strafe davonkommen. Der argentinische Superstar wurde lediglich wettbewerbsübergreifend für zwei Begegnungen gesperrt.

Messi nach Tätlichkeit für zwei Spiele gesperrt © SID

Der 33-Jährige fehlt somit den Katalanen in den beiden Auswärtsspielen am Donnerstag (21.00 Uhr) im Pokal beim Drittligisten UE Cornella sowie am Sonntag (17.15 Uhr) in der Liga beim Aufsteiger FC Elche.

Messi war am Sonntag vergangener Woche in Sevilla bei der 2:3 (2:2, 1:1)-Niederlage nach Verlängerung im Endspiel um den spanischen Supercup gegen Athletic Bilbao nach einer Tätlichkeit gegen Asier Villalibre des Feldes verwiesen worden.