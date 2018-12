Barca-Star Pique will Klub aus Andorra kaufen

Andorra la Vella (SID) - Fußballstar Gerard Pique (31) bastelt weiter an seinem zweiten Standbein als Geschäftsmann. Der Verteidiger des FC Barcelona, 2010 Welt- und 2012 Europameister mit Spanien, steht laut dem andorranischen Blatt Diari d'Andorra und der spanischen Sporttageszeitung Marca vor dem Kauf des FC Andorra. Der wirtschaftlich angeschlagene Klub gab am Mittwoch bekannt, "in Verhandlungen mit potenziellen Investoren zu stehen."

Medien: Gerard Pique kauft offenbar den FC Andorra © SID

Der Verein aus dem kleinen Pyrenäenstaat spielt derzeit in der Primera Regional Catalana (fünfte spanische Liga). Der FC Andorra wurde 1942 gegründet, in den 1980er und 1990er Jahren war der Klub insgesamt 17 Jahre in der dritthöchsten spanischen Spielklasse vertreten.

Pique hatte bereits im August auf dem Business-Parkett für Aufsehen gesorgt, als er sich mit seiner Investmentgruppe Kosmos die Rechte am Davis Cup im Tennis sichern konnte.