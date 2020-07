Barca-Trainer Setien: "Können die Champions League gewinnen"

Madrid (SID) - Der umstrittene Trainer Quique Setien glaubt trotz der Kritik von Superstar Lionel Messi an einen Champions-League-Gewinn mit dem FC Barcelona. "Ich habe das Gefühl, dass wir uns der Wichtigkeit des Wettbewerbs absolut bewusst sind", sagte Setien und ergänzte: "Wenn wir so spielen wie bei Villarreal (4:1-Sieg Anfang Juli, Anm.d.Red.), dann können wir auch die Champions League gewinnen."

Quique Setien glaubt an CL-Erfolg von Barcelona © SID

Messi hatte nach der verspielten spanischen Meisterschaft vor einem frühen Aus in der Königsklasse gewarnt. Man müsse "vieles ändern", wenn man nicht gegen den SSC Neapel ausscheiden wolle, hatte Messi betont. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel empfängt Barcelona Neapel am 8. August zum zweiten Duell.

Setien habe mit den Äußerungen des Weltfußballers kein Problem, sagte der Barca-Trainer vor dem letztem Ligaspiel bei Deportivo Alaves am Sonntag (17.00 Uhr): "Ich glaube, wir alle sagen in manchen Momenten etwas, das uns schlecht ausgelegt werden kann." Trotzdem müsse man sich "in einigen Bereichen verbessern", betonte er. Bis zum Ende der Saison muss Setien wohl nicht um seinen Job fürchten, wie Mundo Deportivo berichtete.

Barcelona könnte zum ersten Mal seit zwölf Jahren eine Saison ohne Titel abschließen.