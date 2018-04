Barca nimmt gegen Sevilla das achte Double ins Visier

Köln (SID) - Fünf Spieltage vor Saisonende steht der FC Barcelona angesichts von zwölf Punkten Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid quasi als Meister fest. Am Samstag wollen die Katalanen um Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen auch den spanischen Pokal gewinnen und damit den Grundstein zum achten Double der Vereinsgeschichte legen. Das Endspiel findet um 21.30 Uhr im Estadio Metropolitano de Madrid, dem Stadion von Atletico, statt. Barca kann die Copa del Rey zum vierten Mal in Folge gewinnen.

Barca holte zuletzt in der Saison 2015/16 das Double © SID

Barcelona hatte sich im Halbfinale mit 1:0 und 2:0 gegen den FC Valencia durchgesetzt, Sevilla erreichte das Finale durch ein 1:1 und 2:0 gegen Leganes, das im Viertelfinale überraschend Real Madrid ausschaltete. Sevilla konnte den spanischen Pokal bisher fünf Mal gewinnen, zuletzt in der Saison 2009/10. Für die Andalusier würde der Pokalgewinn die sichere Europa-League-Teilnahme bedeuten.

Sevilla-Angreifer Pablo Sarabia rief das Finale daher als das "wichtigste Spiel des Jahres" aus. "Wir haben keine Angst. Wir werden alles einsetzen, was wir haben und dafür sorgen, dass Barcelona sich zu keinem Zeitpunkt wohlfühlt", sagte der 25-Jährige. In der Liga steht Sevilla aktuell auf Rang sieben. Rekordsieger Barcelona könnte die Copa del Rey zum insgesamt 30. Mal gewinnen.

Für Barca-Trainer Ernesto Valverde wäre der Pokalgewinn der erste Titel mit dem Tabellenführer als Trainer. 1989/90 konnte der 54-Jährige die Trophäe bereits als Spieler mit Barca gewinnen. Als Trainer holte Valverde in Spanien bisher den Superpokal 2015/16 mit Athletic Bilbao. Sevillas Vincenzo Montella könnte am Samstag nach seinem Amtsantritt im Dezember den erste Titelgewinn in Spanien feiern.

Die Angreifer Joaquin Correa und Wissam Ben Yedder sind bei Sevilla die treffsichersten Schützen im Pokal. Correa erzielte bisher fünf Tore, Ben Yedder traf drei Mal. Bei Barcelona kommen Lionel Messi, Luis Suarez und Jose Manuel Arnaiz jeweils auf drei Treffer. Messi ist mit 47 Toren zudem Rekordschütze, Barca-Kapitän Andres Iniesta mit 72 Einsätzen Rekordspieler des Wettbewerbs.

Barcelona ist am Samstag klarer Favorit gegen Sevilla. Nach der Saison 2015/16 könnten die Katalanen erneut das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen - es wäre das achte Mal in der Vereinsgeschichte.