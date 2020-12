Barca nur 2:2: Messi stellt Pele-Rekord ein

Köln (SID) - Der FC Barcelona kämpft sich nur äußerst mühsam ins Fußball-Meisterschaftsrennen in Spaniens La Liga zurück, die Einstellung des Rekordes von Brasiliens Fußball-Ikone Pele durch Superstar Lionel Messi war nur ein schwacher Trost.

Lionel Messi stellt mit seinem Treffer Peles Rekord ein © SID

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen den FC Valencia traf der sechsmalige Weltfußballer zum 643. Mal für die Katalanen und egalisierte die Tor-Bestmarke Peles für einen einzelnen Klub. Es war das 748. offizielle Spiel des Argentiniers für Barca.

Im Heimspiel mühten sich die Katalanen um Messi und Torwart Marc-Andre ter Stegen aber nur zu einem 2:2 (1:1). Mouctar Diakhaby (30.) brachte Valencia nach einem Eckball per Kopf in Führung. Nach Messis Ausgleich (45.+4) markierte Ronald Araujo (52.) das 2:1 für Barcelona. Doch Maximiliano Gomez (69.) erzielte das 2:2. Für das Messi-Team ging eine Serie von zwei Siegen in Folge zu Ende. Valencia ist seit fünf Partien ohne Dreier.

Als Tabellenfünfter hat Barca mit 21 Punkten acht Zähler Rückstand auf Atletico Madrid. Der Hauptstadtklub kam am Samstag zu einem 3:1 (1:0) gegen den FC Elche. Zwei Treffer für die Madrilenen erzielte Luis Suarez (41./58.).