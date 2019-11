Barca ohne Rechtsverteidiger Semedo gegen den BVB

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona muss im Champions-League-Gruppenspiel am 27. November (21.00 Uhr/Sky) gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund auf den portugiesischen Rechtsverteidiger Nelson Semedo verzichten. Der 25 Jahre alte Stammspieler der Katalanen erlitt am Samstag beim 4:1 gegen Celta Vigo eine Muskelverletzung in der linken Wade und fällt laut offiziellen Angaben von Barca fünf Wochen aus.

Nelson Semedo fehlt gegen Dortmund verletzungsbedingt © SID

Semedo hatte alle zwölf Saisonspiele in La Liga und die vier Partien in der Königsklasse für Barcelona bestritten. Voraussichtlich wird er von Sergi Roberto beim Team um Weltfußballer Lionel Messi ersetzt.