Barca verleiht Rafinha an Inter Mailand

Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Pokalsieger FC Barcelona hat den brasilianischen Mittelfeldspieler Rafinha an den 18-maligen italienischen Meister Inter Mailand ausgeliehen. Wie die Katalanen am Montag mitteilten, gilt die Leihe zunächst bis zum Saisonende. Inter hat aber laut Barca die Option, den 24-Jährigen für 35 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von drei Millionen Euro zu kaufen.

Wechselt nach Italien zu Inter: Rafinha © SID

Rafinha, Bruder von Bayern Münchens spanischem Nationalspieler Thiago, kam im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona. Im vergangenen Jahr musste er acht Monate lang wegen einer Knieverletzung pausieren.