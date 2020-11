Barca verliert nach missglücktem ter-Stegen-Ausflug

Köln (SID) - Ein missglückter Rettungsversuch von Fußball-Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen hat für die Fortsetzung des Negativtrends beim spanischen Fußball-Renommierklub FC Barcelona gesorgt. Der Ex-Gladbacher ermöglichte Yannick Carrasco in der dritten Minuten der Nachspielzeit der ersten Hälfte den entscheidenden Treffer für Atletico Madrid beim 1:0 (1:0) gegen die Katalanen.

Marc-Andre ter Stegen verlor mit Barca bei Atletico © SID

Der belgische Nationalspieler kam bei einem Konter vor dem herausgeeilten ter Stegen an den Ball, spitzelte ihn durch dessen Beine und vollendete aus mehr als 20 Metern ins leere Tor. Ter Stegen versuchte zwar noch, hinterherzulaufen, gab allerdings schnell auf und zeigte mit einer enttäuschten Handbewegung seinen großen Frust.

"Das darf nicht passieren", konstatierte Barca-Coach Ronald Koeman zum entscheidenden Fehler, dem allerdings ein unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Gäste vorausging: "Atletico hat auf einen Fehler von uns gewartet."

Das Team um den argentinischen Superstar Lionel Messi liegt mit elf Punkten abgeschlagen im Mittelfeld von La Liga. Zu allem Überfluss erlitt Abwehr-Ass Gerard Pique einen Kreuzbandanriss im rechten Knie sowie eine Innenbanddehnung, der Innenverteidiger dürfte längere Zeit ausfallen. Beim rechten Außenverteidiger Sergi Roberto wurde ein Muskelriss im rechten Oberschenkel diagnostiziert, er wird nach Klubangaben zwei Monate fehlen.

Der arg dezimierte Rekordmeister Real Madrid hatte zuvor ebenfalls den nächsten Rückschlag kassiert. Das Team um Rio-Weltmeister Toni Kroos, das von Coronafällen und Verletzungen gebeutelt ist, kam beim FC Villarreal nur zu einem 1:1 (1:0) und liegt in der Tabelle mit 17 Punkten deutlich hinter der Spitze zurück. Vor der Länderspielpause hatte Real eine 1:4-Pleite beim FC Valencia kassiert.

In Villarreal erzielte Angreifer Mariano Diaz, der zuvor lediglich 14 Minuten in dieser Saison zum Einsatz gekommen war, in der zweiten Minute die Führung für Real. Gerard Moreno (76.) traf per Foulelfmeter zum Endstand.