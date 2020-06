Barcelona: Messi bereit für Liga-Restart

Barcelona (SID) - Weltfußballer Lionel Messi (32) ist nach kurzer Verletzungspause am Montag ins Mannschaftstraining des FC Barcelona zurückgekehrt und bereit für den Restart in der spanischen Primera Division. "Es geht ihm perfekt, und er wird keine Probleme haben", sagte Barca-Trainer Quique Setien dem spanischen TV-Sender Movistar vor dem Auswärtsspiel bei RCD Mallorca am Samstag.

Lionel Messi trainiert wieder mit der Mannschaft © SID

Messi hatte mit dem Training aufgrund einer Muskelverhärtung im rechten Oberschenkel für eine Woche ausgesetzt. Am Samstag arbeitete er bereits individuell auf dem Platz. Stürmer Luis Suarez steht nach seiner Knie-Operation im Januar wohl auch wieder zur Verfügung.

Der Ball in der spanischen Liga rollt nach dreimonatiger Corona-Pause ab Donnerstag wieder. Barcelona liegt bei elf ausstehenden Spielen mit zwei Punkten Vorsprung auf Real Madrid an der Tabellenspitze.