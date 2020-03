Barcelona-Neapel findet als Geisterspiel statt

Köln (SID) - Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem spanischen Fußballmeister FC Barcelona und der SSC Neapel am 18. März findet wegen der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Das teilten die Katalanen am Dienstag mit.

Barcelona und Neapel könnten vor leeren Rängen spielen © SID

Bereits am Montag hatte die katalanische Regionalregierung die Empfehlung gegeben, das Spiel als "Geisterspiel" auszutragen. Im Hinspiel hatte sich Barca mit Superstar Lionel Messi ein 1:1 in Neapel erkämpft.