Barcelona-Star Rakitic zieht sich Mittelhandbruch zu

Barcelona (SID) - Mittelfeldspieler Ivan Rakitic vom spanischen Fußball-Erstligisten FC Barcelona hat sich bei der 0:3 (0:1)-Niederlage in der Champions League beim AS Rom einen Bruch des linken Mittelhandknochens zugezogen. Das gaben die Katalanen bekannt. Der Kroate habe während des Spiels einen Schlag gegen den Finger bekommen, die Diagnose wurde nach einer Untersuchung am Mittwochmorgen gestellt.

Ivan Rakitic hat sich die Mittelhand gebrochen © SID

Rakitic wird sich laut Vereinsangaben noch am Mittwochabend einer Operation unterziehen. Wie lange der 30 Jahre Ex-Schalker ausfällt, ist noch unklar. Der FC Barcelona, souveräner Tabellenführer der Primera Division, war durch die Niederlage in Rom aus der Königsklasse ausgeschieden. Das Viertelfinal-Hinspiel hatte Barca 4:1 gewonnen.