Barcelona bleibt makellos - Griezmann schießt Atletico zum Sieg

Madrid (SID) - Meister FC Barcelona ist in der spanischen La Liga weiter makellos geblieben. Das Team von Trainer Ernesto Valverde mühte sich am zweiten Spieltag zu einem 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Real Valladolid, der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele erlöste die Katalanen mit seinem Treffer (57.). Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im April 2014 hatte Valladolid einen 1:0-Erfolg gefeiert.

Ex-BVB-Kicker Ousmane Dembele erlöste Barcelona © SID

Der französische Weltmeister Antoine Griezmann bescherte Atletico Madrid den ersten Saisonsieg in der Liga. Der 27-Jährige erzielte beim 1:0 (0:0) im Stadtderby gegen Aufsteiger Rayo Vallecano am Samstag in der 63. Minute das einzige Tor der Partie. Am ersten Spieltag war der europäische Supercupsieger beim FC Valencia nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Champions-League-Sieger Real Madrid muss am Sonntag noch beim FC Girona antreten.