Barcelona ohne Dembele in Getafe

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona muss im Auswärtsspiel am Samstag (16.00 Uhr) beim FC Getafe auch auf den ehemaligen Dortmunder Offensivspieler Ousmane Dembele verzichten. Laut offizieller Stellungnahme der Katalanen leidet der französische Nationalspieler an muskulären Problemen im linken Bein. Nicht dabei in Getafe ist auch der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi, der an einer Adduktorenzerrung laboriert.