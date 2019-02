Barcelona trifft im Pokalfinale auf Valencia

Valencia (SID) - Der FC Valencia fordert im spanischen Pokalfinale Titelverteidiger FC Barcelona heraus. Der Tabellenneunte der Primera Division gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Betis Sevilla 1:0 (0:0), im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt. Das Siegtor zum Einzug ins Finale am 25. Mai in Betis' Estadio Benito Villamarin erzielte Rodrigo in der 56. Minute.

Rodrigo machte mit seinem Treffer den Finaleinzug pefekt © SID

Valencias letzter von insgesamt sieben Pokalsiegen liegt elf Jahre zurück. Barca ist mit 30 Titeln Rekordhalter - zuletzt gewannen die Katalanen den Pokal viermal nacheinander. Am Mittwoch hatte Barca bei Real Madrid 3:0 gewonnen, nachdem sich die Erzrivalen im Halbfinal-Hinspiel 1:1 getrennt hatten.