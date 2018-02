Barcelona und Real nur Remis - Trainerentlassung in La Coruna

Barcelona (SID) - Tabellenführer FC Barcelona hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga einen kleinen Ausrutscher erlitten, bleibt aber souveräner Spitzenreiter. Ohne Superstar Lionel Messi in der Startelf mussten sich die Katalanen beim Stadtrivalen Espanyol mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Das Barcelona-Derby endet mit einem 1:1-Unentschieden © SID

Unterdessen hat am Samstag selbst eine zweimalige Führung Rekordmeister Real Madrid nicht zum dritten Ligasieg in Folge gereicht. Eine Woche nach dem überzeugenden 4:1 beim FC Valencia kam die Mannschaft des deutschen Weltmeisters Toni Kroos am Samstag beim Aufsteiger UD Levante nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Vom Ausrutscher Barcas profitierte Verfolger Atletico Madrid. Das Team von Trainer Diego Simeone bezwang im Spitzenspiel den drittplatzierten FC Valencia mit 1:0 (0:0) und verkürzte den Abstand auf die Katalanen auf neun Punkte. Angel Correa war für Atletico erfolgreich (59.).

Die Talfahrt des früheren spanischen Meisters Deportivo La Coruna hat derweil bereits dem zweiten Trainer in der laufenden Saison den Job gekostet. Nach dem 0:5 (0:1) am Freitag bei Real Sociedad in San Sebastian trennte sich der Titelträger des Jahres 2000 am Sonntag von Cristobal Parralo. Der Coach hatte das Amt erst im November von Pepe Mel übernommen. Einen neuen Trainer hat der Verein noch nicht präsentiert.

Gerard Moreno (62.) sorgte im Barcelona-Derby zunächst per Kopf für die überraschende Führung des Tabellen-15., die Gerard Pique (82.) ebenfalls mit einem Kopfball ausglich. Erstmals in dieser Spielzeit saß der fünfmalige Weltfußballer Messi, der in zuvor 20 Saisoneinsätzen keine einzige Minute verpasst hatte, zu Beginn nur auf der Bank. Nach 59 Minuten wurde der argentinische Superstar eingewechselt und bereitete mit einem Freistoß den Treffer zum 1:1 vor.

Kroos gab die Vorlage zur frühen Führung des Champions-League-Siegers durch Sergio Ramos (11.). Emmanuel Boateng (42.) glich für Levante aus - und der Außenseiter schlug noch mal zurück, nachdem Isco für Real getroffen hatte (81.). Giampaolo Pazzini (89.) erzielte den umjubelten Ausgleich.