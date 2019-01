Barcelona verpflichtet Emerson - Todibo kommt sofort

Barcelona (SID) - Der spanische Fußballmeister FC Barcelona investiert weiter in die Zukunft. Am letzten Tag der Transferperiode verpflichteten die Katalanen den brasilianischen Rechtsverteidiger Emerson (20) von Atletico Mineiro. Wie Barca bekannt gab, liegt die Ablösesumme bei zwölf Millionen Euro. Emerson stößt ab 1. Juli zum Klub um Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen, in der kommenden Rückrunde spielt er zunächst auf Leihbasis für Barcelonas Ligarivalen Betis Sevilla. Sein Vertrag bei Barca läuft bis Sommer 2024.

Barcelona verpflichtet Abwehrtalent Emerson © SID

Die ursprünglich ebenfalls für den Sommer vorgesehene Verpflichtung des Franzosen Jean-Clair Todibo (19) vom FC Toulouse wurde dagegen bereits auf den Winter vorgezogen. Der Defensivspieler stößt sofort zu den Katalanen und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

Erst in der vergangenen Woche hatte Barca die Verpflichtung des umworbenen niederländischen Top-Talents Frenkie de Jong bekannt gegeben. Der 21-Jährige kommt im Sommer vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und kostet eine Ablöse von 75 Millionen Euro.