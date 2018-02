Barcelona vor Einzug ins Pokalfinale

Barcelona (SID) - Ligaspitzenreiter FC Barcelona steht im spanischen Fußball-Pokal vor dem erneuten Einzug ins Endspiel. Im Hinspiel des Halbfinalschlagers gegen den Tabellendritten FC Valencia siegte der Klub des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen 1:0 (0:0) und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (8. Februar).

Barcelona verschafft sich eine gute Ausgangsposition © SID

Den entscheidenden Treffer für Barca, das seinen vierten Pokalsieg in Serie anstrebt, erzielte Stürmerstar Luis Suarez (67.). Ter Stegen wurde in Barcelonas Tor wie im Pokal beim früheren Champions-League-Sieger üblich vom niederländischen Schlussmann Jasper Cillesen vertreten.

Im Hinspiel des anderen Semifinales hatten sich CD Leganes und der dreimalige Europa-League-Sieger FC Sevilla am Mittwoch 1:1 getrennt. Die Entscheidung in dieser Begegnung fällt am Mittwoch (7. Februar).

Meister und Champions-League-Gewinner Real Madrid ist erneut schon nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Die in der laufenden Saison mit großen Problemen kämpfende Mannschaft von Weltmeister Toni Kroos war gegen Leganes zum vierten Mal nacheinander im Viertelfinale gescheitert.