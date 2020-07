Barcelona wahrt dank Vidal Titelchance

Valladolid (SID) - Verfolger FC Barcelona hält in der spanischen Primera Division den Druck auf Spitzenreiter Real Madrid hoch. Barca gewann zum Auftakt des drittletzten Spieltags 1:0 (1:0) bei Real Valladolid und verkürzte damit den Rückstand auf den Erzrivalen vorerst auf einen Punkt. Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal (15.) erzielte den Siegtreffer für insgesamt schwache Katalanen.

Barcelona hält Kontakt zu Real © SID

Real, das am Freitagabend zum Abschluss des 35. Spieltags 2:0 gegen Deportivo Alaves gesiegt hatte, kann damit in seinem nächsten Spiel am Montag (22.00 Uhr) beim FC Granada noch nicht seinen 34. Meistertitel perfekt machen. Bei einem Remis Barcas gegen Valladolid wäre Madrid bei einem eigenen Sieg über Granada aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs nicht mehr von Platz eins zu verdrängen gewesen.