Barcelona weiterhin ohne Messi

Köln (SID) - Weniger als drei Wochen vor dem Champions-League-Auftakt bei Borussia Dortmund (17. September) muss der spanische Fußball-Meister FC Barcelona weiter ohne Superstar Lionel Messi auskommen. Der fünfmalige Weltfußballer fehlt im Aufgebot der Katalanen für das Auswärtsspiel bei CA Osasuna am Samstag (17.00 Uhr/DAZN).

Lionel Messi fällt weiterhin aus © SID

Der Argentinier hatte bereits in den ersten beiden Ligaspielen gefehlt, war nach einer Wadenverletzung aber in der Vorwoche wieder ins Training zurückgekehrt. Wann der 32-Jährige wieder in das Aufgebot der Katalanen rückt, ist offen. Neben Messi fehlt auch weiterhin der uruguayische Stürmer Luis Suarez.