Barcelonas Weltmeister Umtiti positiv auf Corona getestet

Köln (SID) - Der französische Fußball-Weltmeister Samuel Umtiti ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 26-Jährige zeige keine Symptome und habe sich umgehend in Selbstisolation begeben, teilte sein Klub FC Barcelona am Freitag mit. Auf das Champions-League-Viertelfinale am Abend gegen Bayern München hatte der Fall keine Auswirkungen, da Umtiti wegen einer Verletzung nicht mit nach Lissabon gereist war.