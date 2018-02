Barthel erreicht Halbfinale von Budapest

Budapest (SID) - Tennisprofi Mona Barthel hat beim WTA-Turnier in Budapest das Halbfinale erreicht. Durch das 6:3, 6:4 gegen die belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure darf die 27-Jährige aus Neumünster weiter auf ihren ersten Turniersieg seit Mai 2017 in Prag hoffen. Am Samstag trifft Barthel nun auf die an Position eins gesetzte Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

Vor ihren Erfolgen in Budapest hatte Barthel erst ein Match in diesem Jahr für sich entscheiden können. Bei dem Hallenturnier in der ungarischen Hauptstadt waren aus deutscher Sicht noch Sabine Lisicki (Berlin), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Carina Witthöft (Hamburg) und Antonia Lottner (Düsseldorf) am Start, scheiterten jedoch spätestens im Achtelfinale.