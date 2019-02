Barthel in Ungarn früh ausgeschieden

Budapest (SID) - Tennisprofi Mona Barthel ist beim WTA-Turnier in der ungarischen Hauptstadt Budapest in der ersten Runde ausgeschieden. Die 28-Jährige aus Neumünster verlor am Mittwoch ihr Auftaktmatch gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu 6:3, 4:6, 2:6. Letzte verbliebene Deutsche im Wettbewerb ist damit Barthels Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic.

Erstrunden-Aus für Tennisspielerin Mona Barthel © SID

Petkovic hatte am Vortag durch ein 6:1, 6:0 gegen Ana Bogdan (Rumänien) die Runde der letzten 16 erreicht. Nächste Gegnerin der Darmstädterin bei dem mit 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ist bereits am Mittwochnachmittag die Russin Anastassija Potapowa.