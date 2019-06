Barthel in 's-Hertogenbosch in Runde eins gescheitert

's-Hertogenbosch (SID) - Tennisprofi Mona Barthel (Neumünster) ist beim WTA-Turnier in 's-Hertogenbosch/Niederlande in der ersten Runde gescheitert. Die 28-Jährige unterlag am Montag in ihrem Auftaktmatch der Qualifikantin Greet Minnen (Belgien) 5:7, 4:6. Barthel war die einzige deutsche Spielerin bei dem mit 250.000 Euro dotierten Rasenturnier.