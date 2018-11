Barty folgt Görges als Siegerin von Zhuhai

Zhuhai (SID) - Die Australierin Ashleigh Barty ist Nachfolgerin von Julia Görges als Siegerin der WTA Elite Trophy in Zhuhai. Barty gewann das Finale gegen die chinesische Lokalmatadorin Wang Qiang mit 6:3, 6:4. Görges hatte einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag im Halbfinale am Samstag mit 6:4, 3:6, 2:6 gegen Barty verloren.

Ashleigh Barty gewann die WTA Elite Trophy in Zhuhai © SID

Der erste Satz hatte sich ausgeglichen gestaltet, bis Görges ihrer Kontrahentin das fünfte Aufschlagspiel abnehmen konnte und anschließend selbst zum Satzgewinn servierte. Danach schlichen sich bei der Weltranglisten-14. zu viele Fehler ein, zudem returnierte Barty stark. Nach 1:49 Stunden verwandelte die Australierin ihren ersten Matchball.

Bei der mit 2,35 Millionen Dollar dotierten Elite Trophy treten seit 2015 die elf saisonbesten Spielerinnen an, die sich nicht für das WTA-Finale in Singapur qualifizieren konnten. Zudem wird eine Wildcard vergeben, in diesem Jahr an die Chinesin Zhang Shuai.