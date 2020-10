Baseball: Dodgers gehen in World Series wieder in Führung

Arlington (SID) - Die favorisierten Los Angeles Dodgers sind in der World Series der Major League Baseball (MLB) wieder in Führung gegangen. Der sechsmalige Titelträger gewann Spiel drei gegen die Tampa Bay Rays 6:2, in der Best-of-Seven-Serie steht es damit 2:1. Die Dodgers, die zuletzt 2017 und 2018 in der World Series als Verlierer vom Platz mussten, können in Spiel vier am Samstag (Ortszeit) einen weiteren Schritt zur Meisterschaft machen.

Die Dodgers brauchen noch zwei Siege für den Triumph © SID

Während die Dodgers sich auf ihren starken Werfer Walker Buehler verlassen konnten, stellte beim Gegner Randy Arozarena einen MLB-Rekord ein. Der 25-jährige Kubaner erzielte gegen die Dodgers bereits seinen achten Homerun in den diesjährigen Play-offs, nur drei Spieler vor ihm schafften dies ebenfalls in einer einzigen "Postseason".

Das Finale der MLB findet wegen der Corona-Pandemie auf dem Globe Life Field in Arlington/Texas statt. Die Dodgers warten auf ihren ersten Triumph in der World Series seit 32 Jahren, für die Rays wäre es der erste Titel der Vereinsgeschichte.