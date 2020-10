Baseball: Dodgers gewinnen World-Series-Auftakt

Arlington (SID) - Die Los Angeles Dodgers haben in der Major League Baseball (MLB) zum Auftakt der World Series einen Sieg eingefahren. Der Favorit um Star-Pitcher Clayton Kershaw gewann in der Nacht zu Mittwoch die erste Partie gegen die Tampa Bay Rays 8:3. Die Spiel zwei in der Serie best of seven steht bereits am Donnerstagmorgen (2.08 Uhr) an.

Konnte sich freuen: Clayton Kershaw © SID

Das Finale um die Baseball-Krone in Nordamerika findet wegen der Corona-Pandemie auf dem Globe Life Field in Arlington/Texas statt, 11.500 Zuschauer sind zugelassen. Die Dodgers, sechsmaliger Titelträger, warten auf ihren ersten Triumph in der World Series seit 32 Jahren, während die Rays noch ohne Meisterschaft als klarer Underdog gelten.