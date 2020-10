Baseball: Hall-of-Famer Gibson an Krebs verstorben

Köln (SID) - Das amerikanische Baseball-Idol Bob Gibson ist im Alter von 84 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Dies teilte sein ehemaliger Klub St. Louis Cardinals in der Nacht zum Samstag mit. In seinen 17 Jahren in der Major League Baseball (MLB) gewann Gibson zweimal die World Series (1964, 1967) und wurde 1968 zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison ernannt. 1981 wurde Gibson in die Hall of Fame der Liga aufgenommen.

Gibson ist im Alter von 84 Jahren an Krebs verstorben © SID

"Es ist ein weiterer, großer Verlust. Unsere Gebete und Gedanken gehen an die Gibson-Familie. Er befindet sich nun an einem friedlicheren Ort", sagte Cardinals-Manager Mike Shildt. Gibsons Vermächtnis ist bis heute auf jedem Spielfeld der MLB sichtbar: Aufgrund seiner Dominanz vom Pitcher-Hügel wurde dieser 1969 um 12,7 cm auf aktuell maximal 25,4 Zentimeter gesenkt.