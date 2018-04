Baseball: Harper gelingt Homerun nach Schlägerbruch

New York (SID) - Bryce Harper hat sich in der Major League Baseball (MLB) auch von einem Schlägerbruch nicht stoppen lassen. Im Spiel seiner Washington Nationals bei den New York Mets (8:6) brach das "Holz" des 25-Jährigen beim Abschlag in zwei Teile, dennoch landete der Ball nach einem Flug über mehr als 120 Meter auf der Tribüne, Harper gelang ein Homerun.

Kurioser Homerun: Bryce Harper © SID

Für den US-Amerikaner war es bereits der achte Volltreffer in der noch jungen Saison. Damit führt Harper die Bestenliste der MLB an. Sein Karrierebestwert liegt bei neun Homeruns in einer Spielzeit. Der mit 154 km/h geworfene Ball verließ den kaputten Schläger mit 159 km/h.