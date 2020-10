Baseball: Houston erzwingt sechstes Halbfinale gegen Tampa

San Diego (SID) - Die Houston Astros haben in der Halbfinalserie der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB ein sechstes Spiel gegen die Tampa Bay Rays erzwungen. Die Texaner gewannen das fünfte Duell dank eines Homeruns mit Ansage von Carlos Correa im neunten Inning mit 4:3 und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie nach 0:3-Rückstand auf 2:3. Die sechste Begegnung findet am Freitag erneut in der Corona-"Blase" im kalifornischen San Diego statt.

Correa jubelt nach seinem Homerun © SID

"Ich habe vorher gewusst, dass ich den Homerun mache", sagte Correa und fügte an: "Ich will noch nicht nach Hause. Wir hatten nach dem 0:3-Rückstand ein Teammeeting. Da haben wir gesagt, es soll noch nicht zuende sein und dass wir es besser machen müssen." Jetzt stehe es 2:3, "und wir haben noch etwas zu tun."

Vorjahresfinalist Houston und Tampa spielen um den Sieg in der Finalserie der American League (AL). Die Meisterschaft der National League (NL) zwischen den Atlanta Braves und Titelfavorit Los Angeles Dodgers (Play-off-Stand 3:1) findet im texanischen Arlington nahe Dallas statt - wie anschließend auch die World Series zwischen den Champions der AL und der NL.