Baseball: Kepler und Twins mit Homerun-Rekord

Chicago (SID) - Der Berliner Max Kepler und die Minnesota Twins haben in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB einen Rekord aufgestellt. Beim 10:3 bei den Chicago White Sox gelangen dem Klub aus Minneapolis bereits zum neunten Mal in dieser Saison mindestens fünf Homeruns in einem Spiel. Kepler erzielte dabei seinen 26. Homerun in dieser Spielzeit, sein Teamkollege Nelson Cruz schlug den Ball gleich dreimal aus dem Feld. Die Twins liegen weiter auf Platz eins der Central Division in der American League.