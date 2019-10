Baseball: Washington gleicht gegen Houston aus

Houston (SID) - Die 115. World Series der Major League Baseball (MLB) zwischen den Houston Astros und den Washington Nationals wird im siebten Spiel entschieden. Die Astros vergaben vor eigenem Publikum ihren ersten Matchball und verloren die sechste Begegnung mit 2:7. Der Showdown beim Stand von 3:3 in der Finalserie findet am Mittwoch (Ortszeit) ebenfalls in Houston statt.

Strasburg legte die Grundlage für den Sieg der Nationals © SID

Mit dem Erfolg der Nationals setzte sich auch die kuriose Heimschwäche in der Finalserie fort. Erstmals in der MLB-Geschichte wurden im Finale die ersten sechs Spiele von den Auswärtsteams gewonnen.

Bei den Gästen, die gegen den Champion von 2017 ihren ersten Meistertitel gewinnen wollen, überragte vor allem Werfer Stephen Strasburg. Der 31-Jährige ließ in seinen acht Innings die Astros kaum zur Entfaltung kommen.