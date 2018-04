Baskenland-Rundfahrt: Australier McCarthy gewinnt dritte Etappe

Valdegovia (SID) - Der Australier Jay McCarthy (25) vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat die dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen. McCarthy setzte sich im Massensprint der 184,8 km langen Etappe von Bermeo nach Valdegovia nach 4:49:39 Stunden vor dem Weißrussen Alexander Riabuschenko (UAE Emirates) und dem polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski vom Team Sky durch.

McCarthy hat Etappe 3 der Baskenland-Rundfahrt gewonnen © SID

Der Franzose Julian Alaphilippe (25) vom Team Quick-Step Floors, der die ersten beiden Etappen jeweils für sich entschieden hatte, verteidigte als Sechster das Gelbe Trikot erfolgreich. In der Gesamtwertung hat Alaphilippe weiter acht Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Slowenen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo). Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) ist als bester Deutscher mit 58 Sekunden Siebter.

Am Donnerstag steht in der Gemeinde Lodosa das einzige Einzelzeitfahren der 58. Baskenland-Rundfahrt über 19,4 km auf dem Programm. Am Samstag endet die sechstägige Rundfahrt in Arrate.