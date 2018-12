Basketball: Alba Berlin hält Anschluss an die Bayern

Berlin (SID) - Vizemeister Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) Anschluss an den noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayern München gehalten. Das Team von Trainer Aito Garcia feierte beim souveränen 87:74 (49:39) gegen die Frankfurt Skyliners am Freitagabend den dritten Sieg in Folge und bleibt mit 16:2 Punkten hartnäckigster Verfolger von Meister München (18:0). Die Bayern können jedoch am Sonntag (18.00 Uhr) bei Science City Jena den alten Abstand wiederherstellen.

Alba bleibt Spitzenreiter München dicht auf den Fersen © SID

Bester Werfer der Partie war Frankfurts Brady Heslip mit 20 Punkten, als erfolgreichster Berliner sorgte Stefan Peno für 13 Zähler.

Die Hauptstädter erwischten einen Start nach Maß, schon nach knapp vier Minuten führten sie mit zehn Punkten (14:4). Frankfurt blieb zwar vor allem durch eine gute Ausbeute von der Dreierlinie (14/31) dran, konnte den Berliner Sieg aber nie ernsthaft in Gefahr bringen.