Basketball: Alba Berlin wieder die Nummer eins

München (SID) - Alba Berlin ist wieder die Nummer eins im deutschen Basketball. Der Pokalsieger holte sich beim Endturnier der Bundesliga (BBL) in München seinen ersten Meistertitel seit zwölf Jahren und damit auch sein erstes Double seit 2003. Für die Albatrosse ist es nach dem zehnten Sieg im Pokal der neunte Triumph in der Meisterschaft.

Alba Berlin gewinnt das BBL-Endturnier © SID

Die Berliner um die Topscorer Niels Giffey und Martin Hermannsson (beide 14 Punkte) gewannen am Sonntag mit 75:74 (42:35) auch das zweite Finalspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und damit mit einem Gesamtvorsprung von 24 Punkten. In der ersten Partie am Freitag hatte sich die Mannschaft des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses, die beim Abbruch der Hauptrunde auf Rang vier gelegen hatte, einen Vorsprung von 23 Punkten erspielt.

Ludwigsburg hatte im Viertelfinale Titelverteidiger Bayern München ausgeschaltet. Die Riesen standen erstmals im Finale.