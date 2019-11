Basketball: Alba gewinnt in Bonn

Köln (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Der Vizemeister bezwang die Telekom Baskets Bonn am zehnten Spieltag mit 90:87 (35:41) und hält mit 14:4 Punkten als Dritter Anschluss an die Spitzengruppe. Bonn (2:14) bleibt nach der siebten Niederlage im achten Spiel auf Platz 15 - punktgleich mit Aufsteiger Hamburg Towers. Bester Werfer der Berliner war Small Forward Marcus Eriksson mit 24 Punkten.

Im Parallelspiel konnte der frühere Serienmeister Brose Bamberg seine zuletzt gute Form nicht bestätigen. Die Franken unterlagen s.Oliver Würzburg mit 69:72 (38:35). Für Bamberg war es erst die zweite Niederlage aus den vergangenen acht Spielen. Mit 14:6 Punkten bleibt Bamberg Vierter, Würzburg (12:8) verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang sechs.