Basketball: Alba will Heimvorteil im ersten EuroCup-Halbfinale nutzen

Hamburg (SID) - Die Basketballer von Alba Berlin wollen am Dienstag den Grundstein für die zweite Finalteilnahme im EuroCup legen. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses empfängt Morabanc Andorra in Spiel eins der Halbfinal-Serie (20.00 Uhr/Magenta Sport) in der Hauptstadt. Zwei Siege sind nötig, um ins Finale einzuziehen und dort auch um ein Ticket für die EuroLeague zu kämpfen.

Trainer Reneses und Alba treffen auf Morabanc Andorra © SID

"Ich hoffe, dass wir keine physischen Probleme haben, denn in einer Serie 'best of three' ist es sehr wichtig, das erste Spiel zu gewinnen", sagte Garcia Reneses. Dem Spanier blieb nach dem Bundesliga-Spiel bei den Gießen 46ers am Sonntag (101:96) wenig Zeit, um sein Team vorzubereiten. Die zweite Halbfinal-Partie steigt am Freitag (20.15 Uhr) in Andorra, ein mögliches drittes Spiel am 27. März.

Außenseiter Andorra steht zum ersten Mal in der Runde der letzten Vier und liegt in der spanischen Topliga ACB derzeit auf dem neunten Platz. "Andorra ist nicht nur in eigener Halle stark, sondern auch auswärts. Sie haben in Zagreb gewonnen, wo wir verloren haben, und sie haben das Halbfinale mit einem Auswärtssieg in Villeurbanne erreicht", so Garcia Reneses.