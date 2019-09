Basketball: Alle Direkttickets für Tokio 2020 vergeben

Köln (SID) - Die letzten beiden Direkttickets für das Basketball-Turnier bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 gehen an Frankreich und Spanien. Da sich Tschechien im letzten WM-Viertelfinale Australien in Shanghai mit 70:82 (30:33) geschlagen geben musste, stehen die Franzosen und die Spanier durch ihre Halbfinalteilnahmen als bestplatzierte europäische Teams fest. Bereits zuvor waren die Entscheidungen über fünf Startplätze für das Großereignis in Japan gefallen.

Frankreich sichert sich eins der letzten Direkttickets © SID

Die besten Vertreter aus Ozeanien (Australien), Afrika (Nigeria), Asien (Iran) sowie Süd- und Nordamerika (Argentinien, USA) sind durch ihre WM-Ergebnisse dabei. Den Argentiniern und den USA hatte der Einzug ins Viertelfinale gereicht, dort scheiterte der Olympiasieger an Frankreich.

Da Gastgeber Japan im kommenden Jahr automatisch bei den Sommerspielen dabei ist, sind nur noch vier Plätze offen. Diese werden Ende Juni bei vier Qualifikationsturnieren mit jeweils sechs Teams vergeben, auch die deutsche Mannschaft ist durch den 18. WM-Platz dabei.