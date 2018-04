Basketball: Athen richtet Final Four der Champions League aus

Athen (SID) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg muss in der Champions League zum Final Four (4. bis 6. Mai) nach Athen reisen. Die Hauptstadt Griechenlands wurde zum Ausrichter gewählt. Neben Ludwigsburg spielen Gastgeber AEK Athen, AS Monaco und UCAM Murcia um den Titel.