Basketball: Bamberg verliert überraschend in Braunschweig

Köln (SID) - Verkehrte Welt in der Basketball-Bundesliga: Nach vier Siegen in Folge hat der frühere Serienmeister Brose Bamberg seine erste Partie in dieser Spielzeit verloren - und das ausgerechnet bei den Basketball Löwen Braunschweig. Bamberg unterlag überraschend deutlich mit 66:92 (38:52), Braunschweig feierte damit nach fünf Niederlagen seinen ersten Saisonsieg.

Bamberg unterlag den bis dahin sieglosen Braunschweigern © SID

Im Gegensatz zu Bamberg ist Alba Berlin noch ungeschlagen. Der Vizemeister hatte bereits am Samstag BG Göttingen mit 95:68 (51:24) bezwungen und sich zumindest über Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Meister Bayern München hat am Sonntag (18.00 Uhr) bei Aufsteiger Crailsheim Merlins die Chance, mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel die Berliner wieder zu überholen.

Die EWE Baskets Oldenburg kassierten beim 88:97 (43:42) bei den Giessen 46ers im fünften Ligaspiel die erste Niederlage. Den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen feierte ratiopharm Ulm, bei medi Bayreuth gewann der Vizemeister von 2016 nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 88:79 (35:48). Die Frankfurt Skyliners setzten sich gegen die Telekom Baskets Bonn 83:79 (45:30) durch.