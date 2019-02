Basketball: Bauermann übernimmt türkischen Erstligisten Pinar Karsiyaka

Izmir (SID) - Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann wird Chefcoach des türkischen Erstligisten Pinar Karsiyaka. Das gab der Klub via Twitter bekannt. Der 61-jährige Bauermann, der zuletzt beim chinesischen Erstligisten Sichuan Blue Whales tätig war, unterschrieb bei den "Grün-Roten" einen Vertrag über eineinhalb Jahre.

Dirk Bauermann wird Trainer bei Pinar Karsiyaka © SID

Der in Izmir beheimatete Klub liegt in der türkischen Liga derzeit auf dem neunten Platz und ist im Achtelfinale des FIBA Europe Cup vertreten. Dort geht es am 6. und 13. März im Hin- und Rückspiel gegen den lettischen Vertreter Ventspils.