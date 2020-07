Basketball: Bayern holen Center Reynolds

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat US-Center Jalen Reynolds verpflichtet und damit seine Personalplanungen auf den großen Positionen abgeschlossen. Der 27-Jährige, der bis Mai für den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv gespielt hatte, erhält einen Einjahresvertrag mit Option für eine weitere Saison.

Vertrag bis 2021: Baiesi bleibt bei den Bayern © SID

Reynolds hat bereits viel Erfahrung in Europa gesammelt. Der Profi aus Detroit spielte vor seinem Engagement in Israel bereits in Italien, Spanien und Russland.