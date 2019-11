Basketball: Bayern in der Bundesliga weiter makellos

München (SID) - Top-Favorit Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga auch sein siebtes Saisonspiel gewonnen. Der deutsche Meister, der in der EuroLeague aus dem Tritt geraten ist, setzte sich gegen medi Bayreuth mit 91:79 (42:40) durch und führt die Tabelle souverän mit 14:0 Punkten an. Die Bayern sind als einziges Team der BBL noch ohne Punktverlust.

Bayern bleibt auch im siebten Spiel ohne Punktverlust © SID

Zwei Tage nach dem ernüchternden EuroLeague-Auftritt bei Valencia Basket (56:82) taten sich die Münchner auch gegen Bayreuth schwer. Vor 5505 Zuschauern setzten sie sich erst zum Ende des dritten Viertels ab. Bester Werfer der Bayern war Ex-NBA-Profi Paul Zipser mit 20 Punkten. Bei den Franken sammelte Reid Travis 26 Zähler.