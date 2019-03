Basketball: Bayern lassen MBC keine Chance

München (SID) - Bayern München hat sich in der Basketball Bundesliga (BBL) nach der Niederlage bei Aufsteiger Rasta Vechta zurückgemeldet. Der deutsche Meister ließ dem Mitteldeutschen BC am 24. Spieltag beim 92:67 (55:38) keine Chance und festigte seinen ersten Tabellenplatz.

Die Bayern wollen die Tabellenführung verteidigen © SID

Titelverteidiger München, der am Donnerstag in der EuroLeague bei Zalgiris Kaunas einen schweren Rückschlag erlitten hatte (79:85) und um den Viertelfinaleinzug bangen muss, zog schon vor der Pause entscheidend davon. Topscorer der Gastgeber war Devin Booker mit 15 Punkten. Der US-Center hatte in Kaunas nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gegeben.

Die Bayern führen mit 42:4 Punkten weiter vor den EWE Baskets Oldenburg (38:8), die am Samstag klar gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gewannen (100:71). Dritter ist Vechta (36:12) nach einem knappen Erfolg über die Löwen Braunschweig (88:85).