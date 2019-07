Basketball: Bayern verpflichten italienischen Nationalspieler

München (SID) - Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat den italienischen Nationalspieler Diego Flaccadori verpflichtet. Der 23 Jahre alte Guard kommt vom EuroCup-Teilnehmer Aquila Trento in die Bundesliga, sein Vertrag in München läuft bis 2021. Flaccadori war in der italienischen Liga von 2016 bis 2018 dreimal nacheinander zum besten U22-Spieler gewählt worden, für die Nationalmannschaft absolvierte er bislang sechs Länderspiele.

Bayern-Trainer Dejan Radonjic bekommt neuen Spieler © SID

"Diego ist ein vielversprechender junger Spieler, der sich entschlossen hat, mit Enthusiasmus bei uns lernen zu wollen, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen", sagte Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi.

Flaccadori kann mit dem Meister die Vorbereitung auf den Bundesliga-Auftakt gegen Aufsteiger Hamburg Towers am 30. September absolvieren, weil er bei der WM in China (31. August bis 15. September) nicht zum Kader der Italiener gehört.