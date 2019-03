Basketball: Berlin und Bamberg im Europapokal weiter

Köln (SID) - Die Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und Brose Bamberg haben in den europäischen Pokalwettbewerben die nächste Runde erreicht. Berlin steht durch das 79:75 (36:39) gegen Unicaja Malaga/Spanien im dritten Spiel der Viertelfinalserie best of three im Halbfinale des EuroCups. Bamberg kann sich nach dem 88:85 (46:40) im Achtelfinal-Rückspiel beim türkischen Vertreter Banvit BK auf das Viertelfinale der Champions League vorbereiten.

Peyton Siva war bester Werfer bei Alba mit 15 Punkten © SID

Das Viertelfinale im FIBA Europe Cup erreichte s.Oliver Würzburg durch ein 94:90 (41:48) gegen Awtodor Saratow/Russland. Dagegen schieden die Telekom Baskets Bonn im selben Wettbewerb durch ein 69:81 (34:37) bei Alba Fehervar in Ungarn aus.